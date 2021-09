Pierwsza w Polsce budowa modułowa Jednostki Policji w Prochowicach Data publikacji 22.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak oraz Prezes Zarządu firmy CLIMATIC Sp. z o.o. Sp. k. Pan Aleksander Panek podpisali umowę, na mocy której powstał projekt, a później na jego podstawie został wybudowany nowy Posterunek Policji w Prochowicach. To pionierska na skalę Polski inwestycja w formie budownictwa modułowego 3D, która w przypadku sprawdzenia się, będzie rozwiązaniem prekursorskim dla następnych tego typu obiektów.

24 czerwca 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę nowego Posterunku Policji w Prochowicach, w powiecie legnickim. Dolnośląską Policję reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak, nadzorujący pion logistyczny, a wykonawcę Prezes Zarządu firmy CLIMATIC Sp. z o.o. Sp. k. Pan Aleksander Panek.



Koncepcja inwestycji realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego tego obiektu. Zakłada ona budowę nowego posterunku, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. W ramach realizacji pilotażowego projektu prowadzone były konsultacje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie technologii modułowej.



Całe zamierzenie to technologia budownictwa modułowego 3D. To pionierska na skalę Polski inwestycja, która w przypadku sprawdzenia się, będzie rozwiązaniem prekursorskim dla następnych tego typu obiektów. Aranżacja zabudowy umożliwi dogodny dojazd samochodem, jak również wykonanie parkingów dla pojazdów służbowych i interesantów. Ważne, aby miejsce to było nowoczesne i spełniające wszelkie wymogi oraz oczekiwania stawiane przed obiektami Policji. Realizacja poza budynkiem administracyjnym obejmuje posadowienie budynku garażowo-magazynowego wykonanego również w technologii modułowej oraz zagospodarowanie terenu.

Kilka dni temu w Prochowicach na ulicy Kościuszki nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie go pod siedzibę Posterunku Policji w Prochowicach. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, Komendant Miejski Policji w Legnicy, Starosta Legnicki, Wicestarosta Legnicki oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, samorządowcy, duchowieństwo, prezes Zarządu firmy CLIMATIC Sp. z o.o., projektanci i mieszkańcy Prochowic.

Budowa Jednostki Policji w nowoczesnej technologii rozpoczęła się w nocy z 20 na 21 września 2021r. Konstrukcja modułowa stanęła już na swoim miejscu. Pozostało jeszcze wykończenie wnętrza nowego Posterunku Policji w Prochowicach oraz zagospodarowanie terenu. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 3.470.029,40 zł, z czego blisko 500 tys. zł pochodzi z dofinansowania gminy Prochowice. Ta Jednostka przeznaczona jest dla 13 osób - policjantów i pracowników cywilnych Policji.

(KWP we Wrocławiu / mw)

