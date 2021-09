Łapówki za pozytywne opinie sanepidu. Akt oskarżenia przeciw urzędniczce Data publikacji 22.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 62-letniej urzędniczce sanepidu, która w zamian za pozytywne opinie sanitarne, przyjmowała korzyści majątkowe od właścicieli lokali. W ten bezprawny sposób działała niemal 5 lat. Przestępczy proceder przerwali policjanci z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

59-letnia urzędniczka ze stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Żaganiu związana była do końca listopada 2020 roku. Wcześniej będąc tam zatrudniona zdecydowała się na przyjmowanie łapówek od właścicieli lokali posiadających własne działalności gospodarcze. Na czym polegał ten przestępczy proceder? Do zadań przedstawicielki sanepidu należało uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Urzędniczka uzależniała wydanie pozytywnej opinii od otrzymania korzyści majątkowych, a także za zachowania stanowiące naruszenie prawa. Część z osób była również wprowadzana w błąd ponieważ w wielu sytuacjach przedkładanie projektów technologicznych w postępowaniach administracyjnych w ogóle nie było potrzebne. Nie wynikało to bowiem z przepisów prawa. Doprowadzała zatem osoby do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem.

Korupcyjny proceder z pełną premedytacją był realizowany przez 59-latkę od stycznia 2015 do listopada 2019 roku. W tym czasie, przez niemal pięć lat, wielokrotnie przyjmowała łapówki od wspomnianych przedstawicieli firm. Dotarcie do wiedzy, że w ogóle takie przestępcze zachowanie ma miejsce możliwe było tylko dzięki działaniom operacyjnym policyjnych ekspertów z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, która wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze - 1 Wydziałem Śledczym, kończąc śledztwo przekazała akt oskarżenia do sądu. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego 62-latce grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Art. 228. [Sprzedajność pełniącego funkcję publiczną]

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.

§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 6. Karom określonym w § 1-5 podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / az)