Tony na drodze, promile we krwi. Ciężarówka zablokowała ruch na kilkanaście godzin Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek około godziny 15, na drodze ekspresowej numer 3 doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego krajowa „trójka” na odcinku pomiędzy Sulechowem, a Zieloną Górą była zablokowana przez kilkanaście godzin. Za kierownicą siedział 55-letni nietrzeźwy kierujący.

Wczoraj około godziny 15, dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał informację o ciężarówce, która przewróciła się na drodze ekspresowej numer 3, na 183 kilometrze, na odcinku z Sulechowa w kierunku Zielonej Góry. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci ruchu drogowego, aby ustalić okoliczności zdarzenia, a także zorganizować objazdy dla osób podróżujących tą drogą.

Podczas wyjaśniania wszystkich okoliczności zdarzenia okazało się, że kierującym jest 55-letni mieszkaniec Wielkopolski. Policjanci bardzo szybko ustalili co mogło być przyczyną zdarzenia, które jak się później okazało, zablokowało odcinek krajowej „trójki” na kilkanaście godzin. Jak zwykle w takich przypadkach policjanci zbadali również stan trzeźwości kierującego. Badanie wykazało, że 55-latek miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci byli zszokowani, że doświadczony, zawodowy kierowca zdecydował się w takim stanie wsiąść za kierownicę wielotonowej ciężarówki. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, natomiast zablokowanie drogi ekspresowej spowodowało kilkunastogodzinne utrudnienia w ruchu i zmusiło wielu kierujących do korzystania z kilkudziesięciokilometrowych objazdów. 55-letni mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co według kodeksu karnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności

Podczas zabezpieczenia miejsca zdarzenia policjanci ruchu drogowego zauważyli bardzo niepokojące zjawisko, które już wcześniej wielokrotnie obserwowali przy okazji obsługi innych zdarzeń drogowych. Wielu kierujących przejeżdżających obok leżącej ciężarówki postanowiło nagrać miejsce zdarzenia telefonem komórkowym jednocześnie jadąc i nie kontrolując co dzieje się przed nimi na drodze. Kręcąc filmy, kierowcy puszczali swobodnie kierownicę, tracąc w ten sposób zupełnie kontrolę nad prowadzonym pojazdem! Kilku z nich zostało zatrzymanych i ukaranych przez policjantów mandatami i punktami karnymi za korzystanie z telefonów podczas jazdy. Takie zachowanie jest warte potępienia i napiętnowania, gdyż prowadzi do spowolnienia ruchu na wolnym pasie – kierowcy zwalniają aby obejrzeć zdarzenie i nakręcić film – oraz może prowadzić do kolejnych niebezpiecznych zdarzeń na drogach, czego świadkami policjanci byli wielokrotnie.

podinspektor Małgorzata Stanisławska