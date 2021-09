Kolejny sukces na koncie wrocławskiej policjantki Powrót Generuj PDF Drukuj Zaledwie kilka dni minęło od ostatniego sukcesu policjantki z Wrocławia, a na szyi sierżant Martyny Ciaskowskiej z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna zawisł kolejny medal. Funkcjonariusza zdobyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w MMA, które odbyły się 18 września w Sochaczewie. Mundurowa ze stolicy Dolnego Śląska nie składa broni i już szykuje się do kolejnych startów.

Jak podkreśla sierżant Martyna Ciaskowska, służba w Policji i jednoczesne utrzymanie reżimu treningowego nie jest łatwe. Wymaga to wielu poświęceń. Zdarza się bowiem, że po zakończonych zawodach, na których stoczyło się kilka wymagających walk, trzeba w niedługim czasie wrócić do jednostki. Ciężko też nieraz znaleźć w sobie energię do ćwiczeń po kilku służbach z rzędu. Niejednokrotnie niełatwa interwencja zaprzątająca głowę powoduje, że trudniej się skupić na treningu oraz przygotowaniu do kolejnych walk. Tym bardziej trzeba docenić i podziwiać sukcesy, które odnosi wrocławska funkcjonariuszka dzieląca swoją pasję do sportu ze służbą w Komisariacie Policji Wrocław-Fabryczna.



Kolejny już sukces mundurowej ze stolicy Dolnego Śląska to zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski MMA w Sochaczewie. Podium w tak ważnych zawodach to wielkie osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wrocławska policjantka nie zajmuje się tylko i wyłącznie sportem zawodowym. Codziennie dba przecież o bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia.



Nie ukrywa, że doświadczenie zdobyte podczas treningów przydaje się podczas służby. Choć sama przyznaje, że służąc w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym wykorzystuje przede wszystkim umiejętność chłodnego i szybkiego podejmowania decyzji.



Przed nią kolejne starty w zawodach rangi ogólnopolskiej, dlatego cały czas ćwiczy, aby w kolejnych zawodach móc rywalizować o zwycięstwo.

Serdecznie gratulujemy i życzymy następnych wysokich miejsc!

(KWP we Wrocławiu / mw)