Dzierżoniowski policjant na podium Maratonu MTB Jesień w Mieście Cudów

W miniony weekend w Bardzie odbyło się symboliczne zakończenie sezonu rowerowego połączone z Maratonem MTB Jesień w Mieście Cudów. Na starcie wyścigu stanęło niemal 100 zawodników. W zawodach uczestniczył również Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z dzierżoniowskiej komendy powiatowej - Sylwester Sordyl. W swojej kategorii funkcjonariusz zajął drugie miejsce.

Na starcie Maratonu MTB Jesień w Mieście Cudów, który odbył się w miniony weekend w Bardzie, stanęło blisko 100 zawodników, na których czekały wymagające trasy. Wydarzenie odbyło się w Parku za Nysą. Tam też utworzono miasteczko rowerowe. Zawodnicy mieli do wyboru trzy dystanse: mini, mega oraz family. Ten ostatni, przygotowany dla mniej doświadczonych miał 5 km. Sportowcy, którzy wybrali dystans mini mieli do pokonania około 20 km, natomiast na dystansie mega do przejechania było 35 km.

W kategorii M4, czyli mężczyzn pomiędzy 40 a 50 rokiem życia, drugie miejsce zajął dzierżoniowski policjant Sylwester Sordyl. Uzyskany przez niego rezultat pozwolił funkcjonariuszowi uplasować się na 6 pozycji w kategorii Open. Dla mundurowego z Dzierżoniowa, który kolarstwo uprawia od najmłodszych lat, to już kolejny sukces w imprezie tego typu. Jak sam twierdzi, rower jest jego największą pasją, bez której nie wyobraża sobie życia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!