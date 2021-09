UWAGA!!! Oszustwa z */# 112 w tle… Data publikacji 22.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści nie przebierają w środkach by w szybkim czasie wzbogacić się naszym kosztem. Policja i media niemal codziennie informują o kolejnych zuchwałych próbach oszustw lub o samych oszustwach gdzie ofiarami padają już nie tylko osoby starsze czy nieporadne ale również ludzie młodzi, firmy a nawet instytucje publiczne. Do jednej z takich prób doszło również na terenie powiatu tomaszowskiego 17 września 2021 roku gdzie oszustwo pod tzw. ,,legendą na policjanta” zostało dla uwiarygodnienia wzbogacone o ,,trik z nr * 112”

Najbardziej popularnymi metodami oszustw są w ostatnim czasie oszustwa pod tzw. ,,legendą”. Oszuści podszywają się wówczas pod inne osoby lub przedstawicieli instytucji. Swoje działania coraz częściej kierują w stronę firm i instytucji co daje oszustom gwarancję większego zysku.

Właśnie z taką sytuacją spotkali się pracownicy jednej ze szkół w powiecie tomaszowskim. 17 września 2021 roku dyrektorka placówki otrzymała połączenie telefoniczne, w którym rozmówca podał się za policjanta, podając jednocześnie numer legitymacji służbowej. Mężczyzna przekazał, że pieniądze znajdujące się na szkolnym koncie są zagrożone ale więcej informacji będzie mógł przekazać po potwierdzeniu jego tożsamości pod numerem *112. Poprosił by ta wybrała numer nie rozłączając połączenia gdyż oszuści, którzy czyhają na szkolne pieniądze prowadzą również podsłuch i jej obserwację. Po wykonaniu działań zgodnie z udzieloną przez mężczyznę instrukcją, kobieta usłyszała w słuchawce głos innego mężczyzny, który sugerował połączenie z operatorem numeru alarmowego 112 i potwierdził dane ,,pseudo policjanta”.

Wówczas kobieta poprosiła o połączenie z ,,policjantem” który do niej pierwotnie dzwonił i po chwili usłyszała w słuchawce jego głos. Mężczyzna oświadczył wówczas, że na jej dane logowania ze szkolnego konta bankowego wyprowadzona została duża kwota pieniędzy, a on sam jest członkiem zespołu policjantów, którzy tropią członków grupy przestępczej stojących za całym procederem. W dalszej rozmowie mężczyzna próbował uzyskać jak najwięcej informacji na temat wewnętrznych procedur szkoły dot. przepływu pieniędzy.

Jak się później okazało w tym samym czasie, inny mężczyzna będący w zmowie z pierwszym z ,,pseudo policjantów” skontaktował się telefonicznie z księgową szkoły, również podając się za funkcjonariusza Policji i będąc przy tym bardzo przekonywujący poprosił o przelanie pieniędzy z konta bankowego szkoły na ,,bezpieczne policyjne konto”, co miało zapobiec przed ich utratą.

W rzeczywistości brakowało zaledwie kilku sekund do utraty dużej kwoty pieniędzy ze szkolnego konta, bowiem dyrektorka, która nabrała podejrzeń co do autentyczności całej sytuacji skontaktowała się z księgową będącą w trakcie rozmowy telefonicznej i wykonującą wskazówki ,,pseudo policjanta" dosłownie w ostatniej chwili.

Powyższy przykład pokazuje jak wyszukanymi metodami manipulacji posługują się przestępcy, opierając działania na emocjach sowich ofiar.

W tym przypadku jednym z elementów stanowiących uwiarygodnienie rozmówcy miała być rozmowa z operatorem numeru 112 z tym, że pseudo policjant polecił wybrać numer poprzedzając go znakiem ( * ) co uniemożliwia połączenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a dodatkowo polecił nie rozłączać dotychczasowego połączenia co stanowi kolejną przeszkodę w wykonaniu połączenia z CPR.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub na koncie, nie podawajmy kodów i haseł do konta. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

Ponadto pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji telefonicznie nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach, nie proszą też o przekazanie pieniędzy ani kodów i haseł do konta bankowego. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.

Sprawcy wyłudzeń działają w ramach zorganizowanych grup przestępczych. Tworzą rozbudowane struktury, w których każdy pełni określoną rolę. Wykrywanie sprawców tego typu oszustw jest trudne z kilku powodów.

Po pierwsze są to na ogół grupy międzynarodowe. Członkowie wykonują telefony z zagranicy, zmieniają numery telefonów i karty SIM – przez to trudno jest ich namierzyć. Na ofiary typują osoby starsze, samotne. Dobierają ofiary choćby na podstawie listy z książki telefonicznej. Policjanci w całej Polsce zatrzymują osoby zajmujące się tego typu oszustwami jednak na miejsce jednej rozbitej grupy pojawiają się kolejne. Tym ważniejsze jest więc, aby jak największa liczba osób, zwłaszcza starszych, miała świadomość tego w jaki sposób działają przestępcy i jak uchronić się przed kradzieżą.

Zwracamy się również z apelem, do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie. Spotykamy się nieraz z członkami rodziny, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Wykorzystujmy okoliczności – tak obiady świąteczne jak i przypadkowe spotkania na ulicy i ostrzegajmy bliskich przed zagrożeniami. Można wręcz przy ich telefonie położyć kartkę z instrukcją postępowania lub tylko napisem – UWAŻAJ NA OSZUSTÓW. Zwykła ostrożność może uchronić ich przed utratą zbieranych latami oszczędności.

Pamiętajmy, że Policja nigdy nie posługuje się w swoich działaniach pieniędzmi osób postronnych i takowych nie żąda.

(KWP w Łodzi / mw)