Wyniki konkursu plastyczno-filmowego pn. „Artystyczny przeWODNIK”!!!

21 września 2021 r. rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Artystyczny przeWODNIK", zorganizowany przez Biuro Prewencji KGP wspólnie z partnerem Fundacją PZU, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Jury powołane przez organizatora spośród nadesłanych prac wyłoniło laureatów, którzy przesłali najciekawsze prace plastyczne i spoty filmowe promujące bezpieczny wypoczynek w wodzie, nad wodą oraz zdrowy i aktywny tryb życia.

W konkursie mogły wziąć udział osoby lub zespoły (maksymalnie do trzech osób) składające się z uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat, działające pod opieką pełnoletniego Opiekuna. Do 10 września br. do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace plastyczne oraz filmy zrealizowane dowolną techniką cyfrową. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promując jednocześnie zdrowy i aktywny tryb życia.

Jury, podczas posiedzenia, przeanalizowało wszystkie nadesłane prace plastyczne i filmy. Przy ocenie brano pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność podejścia do tematu, wartość edukacyjną, merytoryczną, artystyczną i techniczną oraz inwencję twórczą.

Każdemu uczestnikowi z osobna należą się gratulacje za włożony trud i niezwykłą pomysłowość w wykonaniu prac.

Podziękowania kierujemy również do rodziców, opiekunów oraz nauczycieli za zaangażowanie, współpracę oraz ogromną pomoc udzieloną młodym artystom.

Werdykt jury:

Kategoria I – praca plastyczna (wiek 5-11 lat)

I miejsce: Alicja Mazur

Wyróżnienie: Jan Szady

Kategoria II – praca plastyczna (wiek 12-18 lat)

I miejsce: Małgorzata Sielwonik

Wyróżnienie: Nikola Treter

Kategoria I – spot filmowy (wiek 5-11 lat)

I miejsce: Szczepan Trecki, Zuzanna Koćwin, Vanessa Kujawska

Wyróżnienie: Natan Fiedler, Helena Urbańska, Kamil Pramor

kategoria II – spot filmowy (wiek 12-18 lat)

I miejsce: Aleksandra Bielecka, Paweł Żurawicki, Michał Wandycz

Wyróżnienie: Eryk Napierała, Oskar Płoszaj

Jury serdecznie gratuluje laureatom konkursu oraz dziękuje wszystkim jego uczestnikom za zaangażowanie i nadesłane prace. O terminie i formie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

(Biuro Prewencji KGP)