Oszuści bankowi stale atakują Data publikacji 23.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 20 tys. złotych stracił mieszkaniec powiatu wyszkowskiego, który dał się złapać w pułapkę oszustów bankowych na tzw. zdalny pulpit. Czujnością wykazał się natomiast mieszkaniec Wyszkowa, który nagrał rozmowę z… „pracownicą departamentu bezpieczeństwa”. Nagranie publikujemy ku przestrodze.

Wyszkowscy policjanci publikują nagranie z oszustką podającą się za pracownika banku. W ostatnich dniach na terenie całego kraju dochodzi przestępstw właśnie tą metodą. Schemat działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści przedstawiają się jako pracownicy banku najczęściej z departamentu bezpieczeństwa oraz działu technicznego. Podczas połączenia przychodzącego na ekranie telefonu wyświetla się nazwa banku. „Pracownik” banku informuje o podejrzanej transakcji na koncie, która została wykryta przez bankowców. By „zapobiec” jej realizacji, niezbędne jest zainstalowanie aplikacji do tzw. zdalnego pulpitu. I tu jest właśnie haczyk. Po zainstalowaniu aplikacji i podaniu kodu, który wyświetli się na ekranie urządzenia, przestępcy uzyskują nieograniczony dostęp do zwartości naszego urządzenia. Oszust widzi wszystko, co robimy na smartfonie czy komputerze. Otrzymuje on także pełną kontrolę nad naszym kontem bankowym. Kradzione są dostępne tam środki finansowe, mogą również z naszego konta zostać zaciągnięte kredyty.

Przestępcy w rozmowie są bardzo przekonujący, ostrzegają o metodach działania oszustów i tłumaczą jak zachować bezpieczeństwo, by uniknąć kradzieży pieniędzy. W ostatnich dniach również takie połączenia odebrali mieszkańcy powiatu wyszkowskiego. Niestety jeden z mężczyzn dał się złapać w pułapkę przestępców i stracił blisko 20 tys. złotych. Natomiast czujnością wykazał się 31-letni mieszkaniec Wyszkowa, który nagrał rozmowę. Jej fragmenty publikujemy ku przestrodze.

Policjanci przypominają, by w podobnej sytuacji natychmiast się rozłączyć i osobiście skontaktować się ze swoim bankiem!

Wyszkowscy policjanci apelują o szczególną ostrożność w kontaktach telefonicznych z osobami proponującymi świadczenie jakichkolwiek usług finansowych lub bankowych. Bezwzględnie należy zweryfikować tożsamość dzwoniącej osoby, przerwać połączenie i osobiście skontaktować się z pracownikiem banku. Nie należy również ulegać namowom rozmówcy o zainstalowanie na swoim telefonie, tablecie czy komputerze programu, czy aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia. Oszuści często informują, że poprzez zainstalowanie takiego programu pomogą w przejściu przez trudny proces pozyskania, bądź zabezpieczenia oszczędności. Aplikacje takie jak na przykład AnyDesk, są legalne i użyteczne – umożliwiają zdalny dostęp do wielu urządzeń, jednak niestety wykorzystywane są również przez oszustów, którym służą do przestępczej działalności. Instalując taki program, udostępniamy nasze dane, umożliwiamy dostęp do kont bankowych oraz możliwość wykonywania na nich operacji finansowych.

Pamiętaj! Pracownicy banku nigdy nie proszą o zainstalowanie dodatkowych aplikacji na Twoim urządzeniu.

(KWP zs. w Radomiu / kp)

Nagranie audio Oszuści bankowi stale atakują Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Oszuści bankowi stale atakują (format mp3 - rozmiar 3.67 MB)