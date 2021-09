Dzielnicowi na sygnale Data publikacji 23.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w codziennej służbie zmierzając się z różnymi interwencjami, muszą być przygotowani na wszelkie sytuacje. Tym razem przekonali się o tym dzielnicowi z wieluńskiej komendy. Mundurowi przeprowadzili pilotaż auta, którym jechał mężczyzna potrzebujący pomocy. Działania policjantów pozwoliły poszkodowanemu sprawnie i bezpiecznie dojechać do placówki medycznej, gdzie uzyskał pomoc specjalistów.

22 września 2021 roku do pełniących służbę dzielnicowych aspiranta sztabowego Cezarego Żarnowskiego oraz młodszego aspiranta Łukasza Krzemienia w miejscowości Toprów podjechał hyundai, którym podróżowało małżeństwo. Zdenerwowany mężczyzna poprosił mundurowych o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Chwilę wcześniej uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Podczas prac gospodarczych na działce przeciął sobie palce ręki i mocno krwawił. Dzielnicowi, widząc, iż mężczyzna potrzebuje natychmiastowej pomocy, podjęli decyzję o eskorcie. Po przekazaniu informacji oficerowi dyżurnemu wieluńskiej komendy, od razu włączyli sygnały dźwiękowe i świetlne i wspólnie ruszyli w stronę wieluńskiego szpitala. Szybka reakcja policjantów i sprawnie przeprowadzona eskorta pozwoliła mężczyźnie bezpiecznie dojechać do placówki medycznej, gdzie uzyskał pomoc specjalistów.

(KWP w Łodzi / kp)