Policjant podczas urlopu zatrzymał poszukiwanego mężczyznę Data publikacji 23.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant w czasie urlopu rozpoznał 22-latka, poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusz zatrzymał mężczyznę i przekazał będącemu w służbie patrolowi. 22-latek został doprowadzony do mieleckiej komendy.

Wczoraj po południu, policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego z mieleckiej komendy, będąc na urlopie, robił zakupy w centrum miasta. W pewnej chwili zauważył mężczyznę bardzo podobnego do osoby poszukiwanej do odbycia kary pozbawienia wolności. Policjant, obserwując mężczyznę i idąc za nim, nawiązał kontakt z patrolem, który tego dnia był w służbie. Kiedy obserwowany usiadł na ławce, funkcjonariusz podszedł do niego i okazując legitymację służbową, zatrzymał go.

Okazało się, że policyjna intuicja nie zawiodła. 22-latek, był poszukiwany do obycia kary pozbawienia wolności, jednak od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Dodatkowo przed policjantami ostrzegali go członkowie rodziny.

22-letni mieszkaniec Mielca został przekazany policyjnemu patrolowi i doprowadzony do jednostki. Po wpłaceniu kaucji przez członków rodziny wrócił do domu.

(KWP w Rzeszowie / kp)