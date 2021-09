Po służbie zatrzymał pijanego kierowcę, który wpadł do rowu

Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna mający ponad 2 promile alkoholu w organizmie próbował wyjechać z przydrożnego rowu samochodem. Pomimo wcześniej zatrzymanych uprawnień, nie przeszkadzało mu to, ażeby ponownie po alkoholu wsiąść za kierownicę pojazdu. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.