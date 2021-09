Gorzki koniec słodkiej karuzeli Data publikacji 24.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli postępowania przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT. Przestępcy w latach 2013-2014 wystawili fikcyjne faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowy obrót słodyczami, kawą i napojami energetycznymi na kwotę co najmniej 150 mln zł. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 35 mln zł. Akt oskarżenia objął 24 osoby. Grozi im do 10 lat więzienia.

Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót towarem oraz wprowadzaniu ich do księgowości prowadzonych firm. Faktury były następnie rozliczane w składanych deklaracjach skarbowych, w celu uzyskania z Urzędów Skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do kontrolowanych podmiotów w Czechach i na Słowacji. W ciągu 2 lat swojej działalności sprawcy wystawili fikcyjne faktury na kwotę co najmniej 150 milionów złotych, doprowadzając, bądź usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 35 milionów złotych tj. o przestępstwo z art. 62 k.k.s. Sprawcom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwo prania pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej „karuzeli” kontrahentów.

Śledczy zebrali materiał dowodowy pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach do Sądu Okręgowego w Rybniku aktu oskarżenia wobec 24 podejrzanych w wieku od 29 do 63 lat. Oskarżeni to prezesi spółek, osoby prowadzące działalności gospodarcze i pracownicy spółek oraz firm. Podejrzani to głównie mieszkańcy Śląska, ale tez innych województw. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych o wartości 3 milionów złotych. Wobec części podejrzanych zastosowano również policyjne dozory.

Zważywszy na fakt, że oskarżeni ze swojego procederu uczynili stałe źródło dochodu, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / mw)