Po błyskawicznej akcji policjantów, odnaleziony chłopiec wrócił do matki Data publikacji 24.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wystarczyła tylko chwila nieuwagi, aby 1-letnie autystyczne dziecko oddaliło się od matki. Zdezorientowanego i przestraszonego chłopca zauważył kierowca autobusu. Do działania przystąpili policjanci z komisariatu w Rudzie Śląskiej. Dzięki błyskawicznej akcji medialnej szybko ustalono tożsamość dziecka i skontaktowano się jego z matką.

Policjanci otrzymali zgłoszenie od kierowcy autobusu, który zwrócił uwagę na samotnie siedzącego, przestraszonego chłopca. W rozmowie z dzieckiem nie można było dowiedzieć się od niego, jak się nazywa i gdzie mieszka. Policjanci z komisariatu w Halembie zaopiekowali się chłopcem i rozpoczęli poszukiwania jego opiekunów. Najważniejszy był czas, więc najpierw zaczęli od sprawdzania, czy ktoś nie zgłosił zaginięcia dziecka. Dzielnicowy i komendant komisariatu skontaktowali się z sądem dla nieletnich, aby uzyskać zgodę na publikację wizerunku chłopca w mediach. Kilka minut później z pomocą przyszły służby prasowe śląskiej Policji, publikując komunikat o odnalezieniu chłopca w mediach społecznościowych. Informacje przekazywane przez rozgłośnie radiowe i portale internetowe przyniosły wręcz natychmiastowy skutek. Do komisariatu zadzwonił pedagog szkolny, który rozpoznał 11-latka. On też powiadomił matkę, że jej syn czeka w komisariacie. Szczęśliwa matka odebrała chłopca, którym cały czas opiekowali się rudzcy policjanci. Jak się okazało, po powrocie ze szkoły został on na podwórku przed blokiem, w którym mieszkają, gdzie miał się bawić. Wykorzystując moment, gdy matka weszła do mieszkania, oddalił się. Kobieta rozpoczęła poszukiwania na własną rękę, przeszukując okolice wokół ich domu. Nie sądziła jednak, że jej syn wsiadł do autobusu i znalazł się na drugim końcu miasta. Na szczęście prawidłowa reakcja kierowcy autobusu i szybka akcja policjantów, doprowadziła do szczęśliwego zakończenia tej sprawy.

Nie zostawiajmy dziecka nawet na chwilę bez opieki. Niezależnie czy będzie to niemowlę w wózku, czy tryskający energią 7-latek na placu zabaw, w centrum handlowym, osiedlowym sklepie, na plaży czy podczas imprezy masowej. Każde zaginięcie lub zagubienie dziecka zgłaszajmy policjantom – jesteśmy właśnie po to, aby pomóc. Dysponujemy środkami, dzięki którym możemy szybko rozpocząć poszukiwania. Śląska Policja, aby zapobiegać takim jak opisana wcześniej sytuacja, prowadzi właśnie kampanię społeczną. Więcej informacji na temat kampani można przeczytać w artykule: „Mamo! Tato! Tutaj jestem”.

(KWP w Katowicach / az)