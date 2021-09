Wyjątkowe urodziny Michała – z prezentami pojawili się u niego dolnośląscy policjanci Data publikacji 24.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Michał jest radosnym nastolatkiem, który wraz z rodziną mieszka w Przemkowie, w powiecie polkowickim. Od dzieciństwa uwielbia on Policję i od kilkunastu lat marzy, żeby zostać policjantem. Niestety jego stan zdrowia na chwilę obecną nie pozwala mu spełnić swojego największego marzenia. Michał dzisiaj obchodzi swoje urodziny i z tego powodu przyjaciółka rodziny kilka dni temu zwróciła się do dolnośląskiej komendy wojewódzkiej z prośbą o przekazanie symbolicznego policyjnego upominku, który dla Michała miałby wyjątkową wartość i sprawiłby mu ogromną radość. Dolnośląscy funkcjonariusze poruszeni historią chłopca, postanowili osobiście odwiedzić solenizanta, aby wręczyć mu prezenty i opowiedzieć, jak wygląda niełatwa służba w granatowym mundurze.

O Michale, który od najmłodszych lat uwielbia Policję i wszystko co jest z nią związane, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dowiedzieli się za sprawą wiadomości od przyjaciółki jego rodziny. Pani Monika we wzruszającej wiadomości opisała historię chłopca, którego największym marzeniem jest wstąpienie w szeregi Policji. Niestety ze względu na swój stan zdrowia nie może on tego marzenia zrealizować. Z informacji od Pani Moniki wynikało, że dla chłopca, który dzisiaj obchodzi swoje 17 urodziny, każdy nawet najdrobniejszy policyjny gadżet byłby czymś wyjątkowym i sprawiłby mu ogromną radość.

Policjantów z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej bardzo poruszyła historia Michała, dla którego służba w granatowym mundurze to szczyt marzeń, dlatego postanowili odwiedzić go w miejscu jego zamieszkania, aby z nim porozmawiać, pokazać mu policyjny sprzęt i wręczyć przygotowane specjalnie dla niego prezenty.

Wizyta funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Zespołu Prasowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz policjantów z polkowickiej komendy powiatowej została uzgodniona z bliskimi Michała w tajemnicy przed nim samym. Gdy na podwórko solenizanta wjechały trzy radiowozy z włączonymi sygnałami świetlnymi, na twarzy chłopca pojawiło się ogromne zaskoczenie i szeroki uśmiech, który można było obserwować do końca policyjnych odwiedzin.

Wraz z mundurowymi ze stolicy Dolnego Śląska i Polkowic Michała odwiedził również Komisarz Lew – maskotka dolnośląskiego garnizonu. Z racji wyjątkowej okazji: 17 urodzin Michała, które przypadają dzisiaj, podczas spotkania nie mogło zabraknąć gromkiego „Sto lat” odśpiewanego przez funkcjonariuszy i prezentów specjalnie przygotowanych dla nastoletniego miłośnika Policji.

Wśród atrakcji przygotowanych dla chłopca przez dolnośląskich policjantów była możliwość przyjrzenia się wyposażeniu trzech różnych radiowozów oraz krótka przejażdżka jednym z nich. Michał miał również okazję obejrzeć z bliska broń służbową, kajdanki i pozostałe wyposażenie funkcjonariuszy wykorzystywane w codziennej służbie. Na miejscu była także przewodniczka psa służbowego wraz ze swoim czworonożnym partnerem, z którym Michał mógł wyruszyć na krótki patrol rejonu służbowego. Z rozmowy z solenizantem, podczas której zadawał wiele pytań dotyczących służby mundurowych, szybko można było się zorientować, że posiada on dużą wiedzę na temat funkcjonowania formacji i jego zainteresowanie Policją to świadomy wybór oparty na solidnych podstawach.

Radość, którą policjanci mogli zaobserwować u Michała i jego bliskich podczas spotkania, była dla funkcjonariuszy najlepszą nagrodą za zaangażowanie się w tę inicjatywę. Natomiast nastoletni miłośnik Policji, który jest zafascynowany służbą i wszystkim co z nią związane, to wspaniała motywacja dla mundurowych, którzy codziennie starają się służyć na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Michałowi z okazji urodzin życzymy dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy każdego dnia oraz jeszcze wielu marzeń do spełnienia!

(KWP we Wrocławiu / az)

Film Wyjątkowe urodziny Michała – z prezentami pojawili się u niego dolnośląscy policjanci Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wyjątkowe urodziny Michała – z prezentami pojawili się u niego dolnośląscy policjanci (format mp4 - rozmiar 46.13 MB)