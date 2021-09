Finał śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej oszukującej chętnych na zakup materiałów budowlanych Data publikacji 24.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem rozpracowali grupę przestępczą działającą na terenie kraju, w tym także na Podhalu. Trzem osobom, które zostały tymczasowo aresztowane, zarzuca się dokonanie 56 przestępstw. Tatrzańscy policjanci zabezpieczyli m.in. 160 tysięcy złotych pochodzących z działalności przestępczej. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Początek sprawy miał miejsce na początku lutego br. kiedy to do zakopiańskiej komendy zgłosiła się pokrzywdzona, która miała zostać oszukana podczas zakupu stali zbrojeniowej. Jak wynikało z zawiadomienia, na jednym z portali internetowych znalazła ogłoszenie o sprzedaży stali w przystępnej cenie. Pokrzywdzona nawiązała kontakt ze sprzedawcą i po otrzymaniu faktury dokonała wpłaty zaliczki w kwocie 10 tys. zł. Pomimo upływu czasu nie otrzymywała zamówionego towaru, a sprzedający zwlekał z jego doręczeniem tłumacząc to różnymi powodami.

Sprawa trafiła do referatu dw. z korupcją i przestępczością gospodarczą zakopiańskiej komendy. Zakopiańscy śledczy skoncentrowali się na ustaleniu sposobu działania sprawcy bądź sprawców, miejsca ich przestępczej działalności, a przede wszystkim ich tożsamości. Sprawdzenia „sklepu” wskazywały na to, że nadesłane zawiadomienie to tak naprawdę dopiero „wierzchołek góry lodowej”. Oszukanych osób, które chciały zakupić atrakcyjne cenowo materiały budowlane od tej fikcyjnej firmy było bowiem znacznie więcej, a modus operandi wskazywał na zorganizowany charakter przestępczej działalności. Podczas tych intensywnych czynności wykrywczych funkcjonariusze ustalili, że w sprawę zamieszane są trzy osoby.

7 lutego br. policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych na terenie Ostrołęki. W trakcie przeszukań ich posesji zabezpieczyli pieniądze pochodzące z przestępczej działalności w kwocie około 160 tys. zł oraz samochód osobowy, który został wyłudzony od firmy leasingowej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczyli także różnego rodzaju mienie ruchome o wartości 72 900 zł. Dwójka podejrzanych została doprowadzona do zakopiańskiej prokuratury gdzie usłyszała zarzuty, a sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Po kilku dniach, 11.02.2021 r., zakopiańscy kryminalni, przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu zatrzymanli w Ostrołęce kolejnego podejrzanego biorącego udział w przestępczej działalności. Również i ten zatrzymany, po przedstawieniu zarzutów w prokuraturze i doprowadzeniu przed oblicze sądu, został tymczasowo aresztowany.

W toku dalszego śledztwa, nadzorowanego już przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu, cała trójka podejrzanych usłyszała łącznie 56 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia szeregu oszustw na szkodę około 50 pokrzywdzonych z terenu całego kraju. Jeden z aresztowanych, 35-latek, usłyszał dodatkowy zarzut dotyczący kierowania tą grupą. Grozi mu za to kara 10 lat pozbawienia wolności a pozostałym dwóm podejrzanym, 35- i 33-latkowi grozi 8 lat odsiadki.

Kilka dni temu Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przesłała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia w tej sprawie.

(KWP w Krakowie / mw)