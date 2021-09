Doprowadził do zderzenia dwóch pociągów Data publikacji 24.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W Dąbrowie Górniczej doszło do zderzenia dwóch pociągów, w wyniku czego wykoleiły się 4 wagony. Maszynista jednego ze składów był pijany. Nikomu nic się nie stało, choć zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie...

Do zdarzenia doszło we wtorek (21.09.201) pół godziny przed północą w rejonie nastawni kolejowej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Towarowej. Jeden z maszynistów zignorował czerwone światło, które zabraniało mu dalszą jazdę po torze, którym się poruszał, doprowadzając do zderzenia z innym składem pociągu. W wyniku zderzenia doszło do wykolejenia 4 wagonów, z których 2 się przewróciły. Uszkodzona została także jedna z lokomotyw. Jak się okazało, 48-letni sprawca całego zdarzenia miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Maszynista usłyszał zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd aresztował go na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo może mu grozić nawet 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)