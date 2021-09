Policjant, w czasie wolnym od służby zatrzymał oszusta Data publikacji 24.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Brodnicki policjant będący w czasie wolnym od służby rozpoznał mężczyznę, który kilka dni wcześniej oszukał ekspedientkę w sklepie. Wizerunek sprawcy zarejestrował sklepowy monitoring, co ułatwiło namierzenie sprawcy. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Wczoraj, 23.09.2021 r., policjant wydziału kryminalnego z Brodnicy, w czasie wolnym od służby przebywał na zakupach w jednej z miejscowych placówek handlowych. Będąc przed sklepem, zauważył mężczyznę podejrzanego o oszustwo. Funkcjonariusz rozpoznał sprawcę, bo zarejestrował go monitoring sklepu, w którym doszło do przestępstwa.

Funkcjonariusz zatrzymał 41-latka i powiadomił policjantów pełniących służbę, którzy przetransportowali podejrzanego do komendy.

Jak się okazało, 41-latek, kilka dni wcześniej, w sklepie spożywczym, poprosił ekspedientkę o 3 paczki papierosów, po czym oddał je wypchane gazetami, twierdząc, że zapomniał karty, by zapłacić.

41-letni brodniczanin jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut oszustwa, za co odpowie przed sądem. Przestępstwo to zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)