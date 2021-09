„Niech Cię prowadzą dobre anioły” Data publikacji 24.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci toruńskiej „drogówki” przyjęli w tym tygodniu niespodziewanego gościa. Do funkcjonariuszy przyszła Pani Barbara z Torunia, która podziękowała sierż. Natalii Godzinie i st. sierż. Jakubowi Gabrysiakowi za pomoc oraz opiekę udzieloną podczas czerwcowego zdarzenia drogowego. Kobieta była ujęta empatią, a także uprzejmością mundurowych. W dowód wdzięczności wręczyła im maskotkę i książkę pod wymownym tytułem „Niech Cię prowadzą dobre anioły”.

Codzienna służba policjantów to nieustanne wyzwania. Niezwykle miło jest czasami usłyszeć słowa podziękowania za zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym. Taka sytuacja spotkała w tym tygodniu funkcjonariuszy toruńskiej „drogówki” - sierż. Natalię Godzinę i st. sierż. Jakuba Gabrysiaka. Do funkcjonariuszy przyszła Pani Barbara z Torunia, która podziękowała funkcjonariuszom za pomoc i opiekę udzieloną w czerwcu tego roku. Kobieta była poszkodowana w zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej i ul. Legionów. Jechała ścieżką rowerową i została potrącona przez osobowego hyundaia. Kierowca tego samochodu, pomimo ewidentnej winy, nie przyznawał się i tłumaczył, że nie widział cyklistki. Poszkodowana była bardzo przestraszona, roztrzęsiona i zagubiona. Funkcjonariusze udzielili jej pomocy i otoczyli opieką. Na szczęście skończyło się na niegroźnych obrażeniach.

Po pewnym czasie poszkodowana postanowiła podziękować policjantom. Podczas wizyty u mundurowych Pani Barbara wręczyła funkcjonariuszom maskotkę i książkę pod wymownym tytułem „Niech Cię prowadzą dobre anioły”.

Wprawdzie pomaganie to nasza misja, a wstępując do Policji przysięgamy, że będziemy tak czynić to nasze zawodowe zaangażowanie nie zawsze znajduje oddźwięk w tak pięknych słowach, jakie skierowała do toruńskich policjantów Pani Barbara.