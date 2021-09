Policjanci zatrzymali mężczyznę, który za popełnione przestępstwa trafił do tymczasowego aresztu

Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zatrzymali 34-letniego obywatela Gruzji, który był sprawcą niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło kilkanaście dni temu w rejonie ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. Mężczyzna wyjechał aż do Szczecina i tam ukrywał się przed stróżami prawa, którzy poszukiwali go w związku z kilkoma przestępstwami, o które jest podejrzany. 34-latek już usłyszał zarzuty im. in. kradzieży, narażenia innych na utratę życia i zdrowia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. Zgodnie z decyzją sądu najbliższe miesiące zatrzymany spędzi w areszcie. Podejrzanemu może teraz grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.