Wrocławscy policjanci odnaleźli zaginioną nastolatkę Data publikacji 26.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec odnaleźli poszukiwaną nastolatkę. Dzięki szybko zrealizowanym działaniom poszukiwawczym mieszkance dolnośląskiej stolicy nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafiła pod specjalistyczną opiekę medyczną, celem konsultacji. Wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania serdecznie dziękujemy.

W piątek w godzinach porannych do funkcjonariuszy z jednostki przy ulicy Traugutta zgłosili się zaniepokojeni opiekunowie nastoletniej mieszkanki Wrocławia. Poinformowali policjantów, że 15-latka oddaliła się, nie wiedzą, gdzie aktualnie przebywa, a może potrzebować pomocy medycznej.

Z racji możliwości zagrożenia życia i zdrowia policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne działania poszukiwawcze. Zarządzono alarm w komisariacie i zaangażowano maksymalną ilość mundurowych, aby jak najszybciej odnaleźć zaginioną dziewczynę. Funkcjonariusze przekazali rysopis innym służbom i instytucjom, z którymi na co dzień współpracują, między innymi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu we Wrocławiu, czy korporacjom taksówkarskim. Informacja o poszukiwaniach została także przesłana do mediów.

Jeszcze tego samego dnia, przed godziną 17.00 policjanci uzyskali informację, że nastolatka może znajdować się w rejonie Przedmieścia Oławskiego. Natychmiast na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze, aby ją zweryfikować. Już po kilku minutach odnaleźli nastolatkę, którą otoczyli opieką. Młoda wrocławianka została przetransportowana do placówki medycznej celem konsultacji.

Wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania serdecznie dziękujemy za pomoc!

(KWP Wrocław / akr)