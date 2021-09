Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy policji nie doszło do tragedii Data publikacji 26.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Dzięki Pana odwadze, szybko podjętej ewakuacji mieszkańca, którego życie było zagrożone przez rozprzestrzeniający się pożar oraz sprawnym działaniom ratowniczo-gaśniczym nie doszło do ludzkiej tragedii…”. Takie słowa w listach gratulacyjnych skierował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku brygadier Rafał Chorzewski do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego z powiatu kłodzkiego - asp. szt. Rafała Małysy oraz asp. Piotra Kachla.

„Pana bohaterska postawa jest aktem nadzwyczajnego męstwa i poświęcenia, godna pochwały oraz naśladowania…” - takiej treści podziękowania za uratowanie życia ludzkiego otrzymali policjanci z kłodzkiej komendy.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym miesiącu na terenie powiatu kłodzkiego. Do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku wpłynęło zgłoszenie, że w pobliżu budynku pali się ognisko. Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Przed budynkiem nie było palącego się ogniska, ale funkcjonariusze zauważyli dym wydobywający się z poddasza. Policjanci nie zważając na zagrożenie i swoje zdrowie oraz nie czekając na przybycie zastępów straży pożarnej, weszli do całkowicie zadymionego mieszkania, gdzie paliły się podłogi i część ściany. W gęstym dymie spostrzegli mężczyznę, który samodzielnie nie mógł wyjść z pomieszczenia. Policjanci natychmiast wyprowadzili poszkodowanego z palącego się miejsca.

Po uratowaniu lokatora, policjanci przystąpili do ewakuacji kilkurodzinnego budynku. Do czasu przyjazdu straży pożarnej funkcjonariusze gasili rozprzestrzeniający się ogień. Następnie przekazali mężczyznę pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.

Zdecydowana postawa kłodzkich policjantów przyczyniła się do uratowania życia ludzkiego. Dzięki ich bohaterskim działaniom zasłużyli na wyrazy najwyższego uznania.

(KWP Wrocław / akr)