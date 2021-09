Z pomocą przyszli policjanci Data publikacji 27.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiego oddziału prewencji pomogli nieprzytomnej kobiecie, która leżała na podłodze w zamkniętym mieszkaniu. Mundurowych zaalarmowała siostra pokrzywdzonej, która od 3 dni nie miała z nią kontaktu. Natychmiastowa decyzja, siłowe wejście do mieszkania i udzielona pomoc uratowały życie 68-latki. Kobieta trafiła pod specjalistyczną opiekę lekarzy.

W sobotnie popołudnie, 25.09.2021 r., policjanci z oddziału prewencji starszy sierżant Paweł Popławski i starszy posterunkowy Krzysztof Bogusz patrolowali ulice Czarnej Białostockiej. Zauważyli kobietę, która machała rękoma i wołała w ich kierunku. Szukająca pomocy 57-latka przekazała mundurowym, że od 3 dni nie ma kontaktu z siostrą i nie może wejść do jej mieszkania. Opowiedziała policjantom, że ze środka wydobywały się niepokojące odgłosy. Mundurowi zaczęli działać. Podejrzewając, że w mieszkaniu samotna kobieta może potrzebować pomocy, zdecydowali się na siłowe wejście do środka. Wypchnęli okno i w ten sposób weszli do mieszkania. Na podłodze leżała nieprzytomna kobieta, która miała problemy z oddychaniem. Policjanci za pośrednictwem dyżurnego białostockiej komendy, przekazali informację o tej sytuacji służbom medycznym. Funkcjonariusze zajęli się nieprzytomną mieszkanką Czarnej Białostockiej i udzielili jej pomocy. Chwilę później przekazali 68-latkę pod opiekę załogi karetki pogotowia.

(KWP w Białymstoku / mw)