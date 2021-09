Czujny również po służbie Data publikacji 27.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna wsiadł za kierownicę opla, mając 2 promile alkoholu w organizmie. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Także utrata prawa jazdy.

Do zdarzenia doszło 26 września 2021 roku około godziny 19.30. Policjant z wydziału prewencji łowickiej komendy, pełniący na co dzień służbę na Stanowisku Kierowania, w czasie wolnym od służby, pod sklepem zatrzymał nietrzeźwego. Kiedy przyjechał na zakupy, zauważył zatrzymujące się auto, z którego po chwili chwiejnym krokiem wysiadł mężczyzna. Policjant podszedł do kierującego i poczuł od niego alkohol. W związku z tym zabrał kluczyki, uniemożliwiając kontynuację jazdy i powiadomił dyżurnego, oczekując na przyjazd patrolu. Gdy na miejsce przyjechali policjanci z "drogówki" zbadali stan trzeźwości podejrzewanego. 37-latek z powiatu skierniewickiego miał 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto mundurowi znaleźli w aucie puszki z piwem. Mężczyzna stracił już uprawnienia do kierowania. Grozi mu teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności. Być może skuteczna reakcja funkcjonariusza zapobiegła tragedii na drodze.

Pamiętajmy, jeżeli mamy podejrzenia, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, dzwońmy niezwłocznie na numer 112!

(KWP w Łodzi / kp)