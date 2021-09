Policjanci ratowali życie 59-latka Data publikacji 27.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Suwalscy policjanci ratowali życie 59-latka. Mężczyzna siedział na schodach przy kamienicy w centrum miasta i nie dawał oznak życia. Mundurowi reanimowali suwalczanina, aż do przyjazdu załogi karetki pogotowia. Pomoc przyszła na czas i mężczyzna już z funkcjami życiowymi trafił pod opiekę lekarzy.

W sobotnie popołudnie (25.09.2021) suwalski dyżurny otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnie nietrzeźwym mężczyźnie przy jednej z kamienic w centrum miasta. Dzielnicowi znaleźli siedzącego na schodach mężczyznę, z którym nie było kontaktu. Zauważyli, że ma on zasinione dłonie, twarz i szyję. Kiedy sprawdzili jego funkcje życiowe, okazało się, że człowiek nie oddycha.

Natychmiast udrożnili mu drogi oddechowe i zaczęli go reanimować. W międzyczasie wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Po chwili, na pomoc dzielnicowym, przyjechał patrol z "drogówki", z którym na zmianę prowadzili masaż serca, aż do przyjazdu medyków. Jeszcze na miejscu 59-latek odzyskał funkcje życiowe, po czym został zabrany do szpitala.

(KWP Białystok / akr)