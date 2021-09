Policjanci i żołnierze służą Ojczyźnie również w czasie wolnym Data publikacji 27.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant Wydziału Kryminalnego KPP w Wąbrzeźnie w trakcie urlopu zatrzymał poszukiwanego listem gończym 29-latka. Pomógł mu w tym żołnierz Marynarki Wojennej RP – również na urlopie.

Do zatrzymania doszło kilka dni temu na terenie Brodnicy. Przebywający na urlopie funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zauważył poszukiwanego listem gończym 29-letniego wąbrzeźnianina. Postanowił go więc wylegitymować. Mężczyzna rzucił się do ucieczki, ale już po krótkim pościgu został zatrzymany, w czym pomógł funkcjonariuszowi żołnierz Marynarki Wojennej RP, będący również na urlopie. Dalej 29-latkiem zajęli się już wezwani na miejsce umundurowani policjanci z Brodnicy.

W zakładzie karnym mężczyzna spędzi 5 miesięcy.

(KWP w Bydgoszczy / mw)