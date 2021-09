Nawet poza służbą dba o bezpieczeństwo innych. Wrocławski policjant zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 27.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że stróżem prawa jest się nie tylko w godzinach służby dowiódł jeden z funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wczoraj wieczorem interweniował, gdy zauważył, że bezpieczeństwo mieszkańców jest zagrożone. Zaobserwował bowiem jak kompletnie pijany mężczyzna najpierw zatrzymał pojazd a po chwili próbował kontynuować jazdę, co uniemożliwił mu policjant, który szczęśliwie znalazł się w tym rejonie. Nietrzeźwy kierujący odpowie za popełnione przestępstwo, gdyż kierował pojazdem mając 2 promile alkoholu w organizmie.

Wczoraj, 26.09.2021 r., w godzinach wieczornych, jeden z policjantów z wrocławskiego komisariatu wodnego szczęśliwie znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Swoim czujnym okiem zauważył samochód bez włączonych świateł mijania poruszający się główną ulicą jednej z miejscowości w powiecie wrocławskim. Dodatkowo zachowanie kierującego i nietypowy styl jego jazdy wzbudziło niepokój policjanta, dlatego postanowił bliżej przyjrzeć się temu mężczyźnie. Było to możliwe, gdy ten zatrzymał pojazd pod sklepem znajdującym się tuż przy drodze. Wówczas policjant był już pewien swoich przypuszczeń, bowiem mężczyzna siedzący za kierownicą busa wysiadł z niego chwiejnym krokiem i podążył do sklepu, aby jak się później okazało, kupić alkohol. Ze względu na swój stan świadczący o nietrzeźwości nie został obsłużony, więc zniesmaczony wrócił do samochodu, aby dalej ruszyć w drogę. Jednak tym razem uniemożliwił mu to wrocławski policjant.

Funkcjonariusz wyciągnął kluczyki ze stacyjki busa i natychmiast poinformował o sytuacji dyżurnego jednostki, który skierował na miejsce patrol ruchu drogowego. Przybyli na miejsce mundurowi sprawdzili trzeźwość mężczyzny - urządzenie wskazało niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

Policjanci apelują, by za każdym razem reagować na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi. Reagując i powiadamiając Policję o swoich spostrzeżeniach mamy swój udział w zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie powinniśmy odwracać wzroku i dawać społecznego przyzwolenia na takie zachowanie.

(KWP we Wrocławiu / az)