Kolejne uderzenie kryminalnych w przestępczość samochodową Data publikacji 27.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzieże pojazdów. Mężczyźni wpadli na gorącym uczynku w województwie podkarpackim. 41-latek kierował skradzioną hondą, natomiast 35-latek vw golfem pilotował kolegę. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Decyzją sądu podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w środę, 22.09.2021 r., wieczorem, wówczas policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy prowadzili działania między innymi na terenie województwa podkarpackiego ukierunkowane na przestępczość samochodową.

Około 19.30 funkcjonariusze przystąpili do realizacji w miejscowości Orły, w wyniku której zatrzymali dwie osoby do sprawy kradzieży pojazdu. Na stacji paliw zatrzymany został 41-latek, który prowadził skradzioną z terenu Iławy hondę. Mężczyzna na widok kryminalnych próbował odjechać. Funkcjonariusze użyli pojazdu służbowego jako środka przymusu bezpośredniego. Uderzenie nieoznakowanego radiowozu doprowadziło do przewrócenia hondy na dach. Policjanci wyciągnęli 41-letniego kierowcę z auta, udzielili mu pomocy i zatrzymali.

Natomiast drugą osobą zatrzymaną w tej sprawie był 35-latek. Mężczyzna został namierzony nieopodal w vw golfie. Kryminalni zablokowali mu drogę. Ten natomiast zamknął się w aucie. Jeden z policjantów wybił szybę i wyciągnął podejrzewanego. 35-latek odpowiadał za pilotaż kradzionego pojazdu. Obaj podejrzani zostali przewiezieni do Bydgoszczy, gdzie trafili do policyjnego aresztu.

W piątek, 24.09.2021 r., kryminalni doprowadzili zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Tam oskarżyciel na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz sześć zarzutów związanych z kradzieżami i włamaniami do pojazdów różnych marek na terenie Polski. Następnie prokurator wnioskował do sądu o ich tymczasowy areszt. Tego samego dnia sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanych na najbliższe trzy miesiące.

Przestępstw dokonali w tzw. recydywie, w związku z czym może im grozić surowsza kara.

(KWP w Bygoszczy / akr)