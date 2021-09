Radiowozem do porodu Data publikacji 27.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z zabrzańskiej drogówki podjęli wczoraj nietypową interwencję. Mundurowi zatrzymali do kontroli samochód, którego pasażerka zaczęła rodzić, a wiozący ją kierowca nie miał uprawnień do kierowania. Policjanci na sygnałach przewieźli kobietę do placówki medycznej, po czym wrócili do przerwanej kontroli drogowej...

W niedzielę, 27.09.2021 r., po 17.00 na ulicy Bytomskiej w Zabrzu policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli seata ibizę. Kierujący nim 33-latek od razu przyznał policjantom, że nie posiada uprawnień do kierowania, jednocześnie wyjaśniając, że wiezie swoją partnerkę do porodu, który właśnie się zaczął. Na pytanie, czy wzywał karetkę, odpowiedział, że nie, ponieważ poród się już zaczął, a on nie chciał czekać. Wobec takiej sytuacji policjanci podjęli decyzję o zabraniu kobiety radiowozem do szpitala. Kiedy znalazła się już pod opieką personelu medycznego, wrócili do przerwanej kontroli drogowej. Jak się okazało, pojazd, którym 33-latek chciał zawieźć swoją partnerkę do porodu, nie miał ważnego badania technicznego oraz aktualnego ubezpieczenia. Za to został ukarany mandatem.

Czy jadąc z ciężarną do szpitala, można bezkarnie łamać przepisy ruchu drogowego? Artykuł 16 ustawy kodeksu wykroczeń mówi: Nie popełnia wykroczenia ten, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przekracza wartości większej niż dobro ratowane. Znaczy to tyle, że jeśli w czasie naruszania przepisu działamy w stanie wyższej konieczności i nasza akcja ma na celu ratowanie dobra wyższej wartości, jakim jest życie lub zdrowie matki i dziecka, możemy poświecić dobro niższej wartości, jakim jest porządek na drodze. Pamiętajmy jednak, że musi być to niebezpieczeństwo bezpośrednie, rzeczywiste, a nie urojone.

W sytuacji, gdy rzeczywista akcja porodowa jeszcze się nie rozpoczęła i nie występują inne medyczna wskazania, aby natychmiast znaleźć się w szpitalu, kierowca wiozący kobietę do porodu powinien przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego. W ten sposób najlepiej zadba o bezpieczeństwo rodzącej oraz nienarodzonego jeszcze dziecka.

(KWP w Katowicach / az)