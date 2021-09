Eskortowali do szpitala dziecko wymagające natychmiastowej pomocy medycznej Data publikacji 27.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę osobówki, ponieważ popełnił wykroczenie drogowe. Okazało się, że ojciec musiał jak najszybciej dotrzeć z synem do szpitala, ponieważ chłopiec uskarżał się na ból serca, a leczy się kardiologicznie. Stróże prawa natychmiast zareagowali, a 10-letni raciborzanin pod eskortą policyjnego patrolu szybko i bezpiecznie dotarł pod opiekę lekarzy.

Podczas patrolowania ulic miasta patrol z rybnickiej drogówki zauważył kierującego osobówką, który nie zastosował się do strzałki kierunkowej nakazu jazdy w prawo. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej na ulicy Wyzwolenia w Rybniku. Okazało się, że ojciec musi jak najszybciej dotrzeć z synem do szpitala, ponieważ chłopiec uskarża się na ból serca, a leczy się kardiologicznie.

Mundurowi natychmiast podjęli pilotaż, włączyli sygnały uprzywilejowania i ruszyli w kierunku rybnickiego szpitala. Pod eskortą policyjnego patrolu 10-letni chłopiec szybko i bezpiecznie dotarł pod opiekę lekarzy.

(KWP w Katowicach / mw)