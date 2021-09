Policjanci zabezpieczyli 130 tys. sztuk nielegalnych papierosów Data publikacji 28.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kutnowscy policjanci zatrzymali 50-latka, który posiadał nielegalne wyroby akcyzowe. Łącznie zabezpieczono 130 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wysokość uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu należnego podatku akcyzowego wstępnie oszacowano na ponad 150 tys. zł.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że jeden z mieszkańców Kutna przechowuje i rozprowadza papierosy bez polskich znaków akcyzy. Mundurowi zbierając informację ustalili także, że mężczyzna ten porusza się samochodem marki Volkswagen Touareg.

27 września 2021 roku tuż przed 16.00 na drodze krajowej 92 funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę volkswagena touarega. Za kierownicą siedział wytypowany przez mundurowych 50-latek. W jego samochodzie policjanci ujawnili 110 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. To dało podstawę również do przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych mężczyzny. W jego garażu mundurowi zabezpieczyli dodatkowo 20 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów.

Dzięki zaangażowaniu policjantów i podjętym działaniom łącznie 130 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy nie trafi już na rynek. Wstępnie oszacowano, że skarb państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na ponad 150 tysięcy złotych. Mężczyzna 27 września br. usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

(KWP w Łodzi / mw)