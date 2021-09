Nastolatkowie odnalezieni – dziękujemy za wszystkie sygnały i informacje Data publikacji 28.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy policjanci prowadzili poszukiwania opiekuńcze pary 15-latków oraz 14-latka. Dzięki otrzymanej informacji policjanci odnaleźli nastolatków, którzy wrócili bezpiecznie do swoich domów. Dziękujemy, za wszystkie otrzymane informacje.

Piotrkowscy policjanci prowadzili poszukiwania opiekuńcze pary 15-latków oraz 14-latka, którzy 21 września br. wyszli z domu i od tego czasu nie kontaktowali się z rodzinami. Funkcjonariusze po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzali miejsca, gdzie nastolatkowie mogą przebywać. Weryfikowali wszystkie otrzymane informacje oraz sygnały. Dziś po północy (28.09.2021) dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że w rejonie dworca PKP w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się grupa 3 osób, które odpowiadają rysopisowi zaginionych. Policjanci od razu pojechali sprawdzić tę informację. Na miejscu napotkali zgłaszającego oraz jednego z rodziców. Będący na miejscu oświadczyli, że nastolatkowie zaczęli uciekać wzdłuż torów w kierunku ulicy Roosevelta. Szybkie działanie oraz determinacja pozwoliła funkcjonariuszom szybko dotrzeć do pary nastolatków, która ukryła się na klatce schodowej jednego z wieżowców. Okazało się również, że najmłodszy z nich przed przyjazdem funkcjonariuszy sam wrócił do domu. Z odnalezioną dwójką policjanci udali się do ich miejsc zamieszkania. Tam potwierdziła się informacja o powrocie najmłodszego.

Wszystkim osobom, które kontaktowały się z piotrkowską jednostką w sprawie zaginięcia, dziękujemy. Dzięki takim informacjom możliwe jest skoncentrowanie działań poszukiwawczych w danym rejonie, a co się z tym wiąże szybsze dotarcie do osób zaginionych.

(KWP w Łodzi / kp)