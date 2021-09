Rzucił się z nożem na policjantów. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie Data publikacji 28.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podczas interwencji domowej rzucił się na nich z ostrym narzędziem. Decyzją sądu 36-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Wcześniej usłyszał prokuratorskie zarzuty za groźby karalne oraz za czynną napaść na funkcjonariuszy. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

W sobotę, 25 września 2021 r., policjanci z Komisariatu Policji w Kożuchowie podczas interwencji domowej zostali zaatakowani nożem przez nietrzeźwego mężczyznę. Mieszkaniec Kożuchowa był agresywny i pobudzony. Trzymając w ręku nóż, groził funkcjonariuszom pozbawieniem życia. Mundurowi kilkukrotnie wzywali agresora do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia i zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna wykrzykiwał do policjantów, że zrobi im krzywdę jak tylko do niego się zbliżą. 36-latek nadal nie reagował i ruszył w kierunku funkcjonariuszy, co w obronie życia i zdrowia zmusiło jednego z policjantów do dobycia broni palnej. Po chwili stróże prawa obezwładnili mężczyznę, który w trakcie czynności kierował pod adresem policjantów liczne wyzwiska i nadal groził im pozbawieniem życia.

Awanturnik został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował 36-latka na trzy miesiące. Za groźby karalne i czynną napaść na funkcjonariusza z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / az)

Film Rzucił się z nożem na policjantów. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Rzucił się z nożem na policjantów. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie (format mp4 - rozmiar 7.54 MB)