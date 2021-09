Tymczasowy areszt za podłożenie urządzenia wybuchowego Data publikacji 28.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek śledczych i prokuratora rybnicki sąd tymczasowo aresztował 41-latka, który poprzez skonstruowanie urządzenia wybuchowego usiłował je zdetonować na posesji mieszkańca Rybnika. Za sprowadzenie niebezpieczeństwo zagrażającego życiu i zdrowiu wielu ludzi i mieniu wielkich rozmiarów oraz za posiadania substancji psychotropowych, kradzież, włamanie oraz posiadanie amunicji, grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy.

W minioną środę, 22.09.2021 r., około 14.00 dyżurny rybnickiej komendy otrzymał zgłoszenie o podłożeniu podejrzanego przedmiotu. Do zdarzenia doszło na jednej z posesji, przy ulicy Janasa w Niedobczycach. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z rozpoznania minersko-pirotechnicznego rybnickiej komendy, jak również przewodnik z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Znaleziony przedmiot mógł zagrażać mieszkańcom okolicznych budynków, w związku z czym podjęto decyzję o ewakuacji osób z 3 budynków oraz zamknięciu odcinka pobliskiej drogi. Kolejno na miejsce skierowano policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy ostatecznie zabezpieczyli i przetransportowali przedmiot w bezpieczne miejsce celem dalszej weryfikacji. Po wykonaniu eksperymentu procesowego na poligonie w Katowicach potwierdzono, że jest to urządzenie wybuchowe, które ostatecznie zostało zniszczone.

W wyniku podjętych czynności kryminalni z Rybnika ustalili i zatrzymali podejrzanego, który skonstruował i podrzucił niebezpieczny przedmiot na teren posesji mieszkańca Rybnika. Na wniosek śledczych i prokuratora 41-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Ponadto w toku przeszukania śledczy znaleźli w jego mieszkaniu substancje psychotropowe oraz amunicję kalibru 9 mm. Rybniczanin usłyszał także zarzut kradzieży z włamaniem na budowę w powiecie rybnickim, skąd skradł mienie o wartości blisko 15 tysięcy złotych.

Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)