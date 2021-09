Wrocławska funkcjonariuszka Wicemistrzynią Polski No Gi Jiu Jitsu! Data publikacji 28.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Świetna passa sierżant Martyny Ciaskowskiej trwa! Kolejny tydzień i kolejny tytuł w posiadaniu policjantki. Tym razem funkcjonariuszka z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna zdobyła srebrny medal w XI Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu. To najwyższe trofeum uzyskane w tym roku przez policjantkę ze stolicy Dolnego Śląska. Serdecznie gratulujemy tego sportowego sukcesu.

Sierżant Martyna Ciaskowska nie przerywa pasma kolejnych sukcesów w sportach walki. Praktycznie co kilka dni donosimy o kolejnych zdobytych tytułach i tak też będzie w tym tygodniu. Funkcjonariuszka z Wrocławia po dwóch brązowych medalach, tym razem stanęła na drugim stopniu podium, zdobywając wicemistrzostwo Polski!

Policjantka, która na co dzień służy w komisariacie Wrocław-Fabryczna w ubiegły weekend brała udział w zawodach zorganizowanych w podpoznańskim Luboniu. Zawodniczka ze stolicy Dolnego Śląska jak zwykle zaprezentowała bardzo wysoki poziom, dzięki któremu doszła do finału swojej kategorii wagowej. I tym razem droga na szczyt nie była łatwa i wymagała pokonania wielu doświadczonych przeciwniczek. Do sięgnięcia po złoto brakło niewiele, ale drugi wynik w zawodach tej rangi to wielki sukces na koncie policjantki i najwyższy tytuł, po jaki w tym roku sięgnęła wrocławska funkcjonariuszka.

Sierżant Martyna Ciaskowska podkreśla, że przygotowania do tak intensywnego cyklu startów wymagają nie tylko codziennych treningów. To też rygorystyczne przestrzeganie odpowiedniej diety i pilnowanie między innymi wagi własnego ciała. Wszystko dlatego, że poszczególne zawody są czasem w różnych kategoriach wagowych. Tylko we wrześniu policjantka brała udział w Pucharze Polski BJJ w kategorii 58,5 kg, kilka dni później w Mistrzostwach Polski MMA w wadze 57 kg, a teraz zdobyła Wicemistrzostwo Polski No Gi Jiu Jitsu ważąc 56 kg. Jak pokazuje ten przykład, codzienna samodyscyplina jest niezbędna, aby sięgać po następne trofea.

Kolejny raz gratulujemy wrocławskiej policjantce sukcesów i życzymy udanych startów w kolejnych zawodach.

(KWP we Wrocławiu / az)