Kolejna grupa polskich policjantów wyrusza na Litwę

Polscy policjanci na prośbę litewskiego rządu jadą na Litwę. To już druga grupa, która zastąpi funkcjonariuszy wracających do kraju po miesiącu wspierania działań związanych z bezpieczeństwem i ochroną suwerenności granic naszego sąsiada. Podczas odprawy kolejnej grupy przed wyjazdem na Litwę Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster podziękował policjantom za podejście i gotowość do udziału w tej ważnej misji.