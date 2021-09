Policjanci na wolnym zatrzymali nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 29.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiego oddziału prewencji po służbie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Jadąc przez Łapy, zauważyli kierowcę skutera, który przewrócił się, wstał i dalej próbował jechać. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. Okazało się, że 58-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Wczoraj po godzinie 12.00, funkcjonariusze z białostockiego oddziału prewencji zatrzymali po służbie nietrzeźwego kierowcę. Jadąc prywatnym samochodem przez Łapy, zobaczyli kierowcę skutera, który miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Po chwili kierowca stracił panowanie nad jednośladem, przewrócił się, wstał i próbował jechać dalej. Wtedy funkcjonariusze zatrzymali go i uniemożliwili mu dalszą jazdę. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie alkomatem 58-latka przeprowadzone przez policjantów z patrolu, który przyjechał na miejsce, wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania. Teraz grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)