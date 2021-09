Rzucił szklaną butelką w radiowóz. Został zatrzymany po pościgu Data publikacji 29.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie podjętej przez policjantów z Wałbrzycha interwencji w miejscu publicznym rzucił szklaną butelką w radiowóz, a następnie próbował uciec. Młodociany przestępca po pościgu pieszym został zatrzymany przez funkcjonariuszy. W trakcie czynności nastolatek zaatakował jednak jednego z mundurowych, próbując w ten sposób doprowadzić do odstąpienia przez niego od wykonywanych czynności służbowych oraz naruszając jego nietykalność cielesną. Zachowanie to miało charakter chuligański. O losie sprawcy szeregu przestępstw zdecyduje teraz sąd.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu po godzinie 19:00, kiedy policjanci prewencji wałbrzyskiego komisariatu zostali wezwani na jedną z ulic w mieście, gdzie miało dojść do spożywania przez grupę młodych mieszkańców alkoholu w miejscu niedozwolonym. W trakcie interwencji na miejscu nieoczekiwanie pojawił się 19-latek, którego zachowanie wzbudziło podejrzenie policjantów. Po zakończonych czynnościach mundurowi ostatecznie wsiedli do radiowozu, jednak cały czas obserwowali nastolatka. Okazało się, że to właśnie on chwilę później rzucił szklaną butelką w radiowóz, po czym zaczął uciekać.

I w tym momencie funkcjonariusze udali się w pościg pieszy za mężczyzną. 19-latek po dłuższym biegu trafił ostatecznie w ręce mundurowych. W trakcie zatrzymania próbował jednak siłą zmusić jednego z policjantów do odstąpienia od czynności służbowych, w tym naruszył jego nietykalność cielesną. W wyniku interwencji funkcjonariusz nie odniósł na szczęście poważniejszych obrażeń, a agresywny chuligan został obezwładniony. Okazało się, że był kompletnie pijany. Badanie wykazało, że miał 1,35 promila alkoholu w swoim organizmie.

Nastolatek odpowie teraz przed sądem za uszkodzenie radiowozu, próbę siłowego wywarcia wpływu na policjantów oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5, a sąd w przypadku występku o charakterze chuligańskim tak jak w tym przypadku wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwa w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Wałbrzyszanin będzie musiał również naprawić wyrządzoną szkodę.

(KWP we Wrocławiu / kp)