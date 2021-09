Policjant w czasie wolnym od służby zapobiegł tragedii Data publikacji 29.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mysłowicki policjant będący w czasie wolnym od służby zapobiegł próbie samobójczej mieszkańca Katowic. Stróż prawa, jadąc ulicą Bagienną, zauważył mężczyznę stojącego na wiadukcie za barierkami zabezpieczającymi. Policjant natychmiast zaalarmował odpowiednie służby i podjął rozmowę z desperatem, dzięki której odwiódł 27-latka od samobójstwa.

W miniony poniedziałek wieczorem będący w czasie wolnym od służby policjant Wydziału Prewencji mysłowickiej komendy, przejeżdżając ulicą Bagienną w Katowicach, zauważył mężczyznę stojącego na wiadukcie za barierkami zabezpieczającymi. Widok ten bardzo zaniepokoił mundurowego, dlatego od razu powiadomił odpowiednie służby, a sam zawrócił, żeby sprawdzić sytuację. Gdy stróż prawa podjechał do mężczyzny i chciał wysiąść z samochodu, ten od razu zagroził, żeby się nie zbliżał, bo skoczy z mostu. Policjant, widząc rozpacz i desperację mężczyzny, nawiązał z nim rozmowę i bardzo szybko wzbudził jego zaufanie. Desperat przyznał, że do takiej decyzji popchnęły go problemy osobiste i zawód miłosny. Dzięki kilkunastominutowej rozmowie policjant odwiódł mężczyznę od skoku i pomógł bezpiecznie przejść na właściwą stronę barierek. Na przyjazd służb oczekiwali w samochodzie mundurowego. Działania podjęte przez mysłowickiego stróża prawa zapobiegły tragedii, a 27-latek trafił już pod opiekę specjalistów.

Bardzo często osoby planujące popełnić samobójstwo wcześniej dają sygnały ostrzegawcze. Nie ignorujmy cichego wołania o pomoc. Dajmy im odczuć, że w tej trudnej sytuacji nie są same. Bądźmy empatyczni. Szczera rozmowa i pomoc specjalisty może uratować takiej osobie życie.

Oto wykaz telefonów, gdzie osoby mogą otrzymać specjalistyczne wsparcie i pomoc:

na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112,

Telefon Zaufania dla Dorosłych pod numer 116 123,

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod numer 116 111,

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numer 800 12 12 12.

(KWP Katowice / akr)