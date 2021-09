Zatrzymany za naruszenie nietykalności policjantów Data publikacji 29.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 26-latek, który podczas interwencji naruszył nietykalność funkcjonariuszy Policji, odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Mężczyzna najpierw awanturował się z medykami, a później agresję skierował wobec mundurowych. Przestępstwo, którego się dopuścił zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek (27.09.21) policjanci komendy powiatowej w Świeciu podjęli interwencję na ulicy Wojska Polskiego wobec agresywnego mężczyzny. O pomoc poprosili ich ratownicy medyczni. 26-latek był nietrzeźwy i wszczął awanturę. Swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla innych i nie chciał podać swoich danych. Nie uspokoił się nawet w obecności funkcjonariuszy, którzy przywoływali go do zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów. Mundurowi obezwładnili więc agresora, a następnie zatrzymali i przewieźli do komendy. W trakcie osadzania 26-latek zaatakował funkcjonariuszy, naruszając tym samym ich nietykalność cielesną.

Wczoraj (28.09.21), na podstawie zebranych materiałów dowodowych, mężczyźnie przedstawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej interweniujących policjantów. Prokuratur Rejonowy w Świeciu zastosował wobec mężczyzny dozór.

Przypomnijmy, że kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP Bydgoszcz / akr)