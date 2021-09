Policjanci pomogli kobiecie, która straciła orientację w terenie i wpadła do kilkumetrowego rowu Data publikacji 29.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Andrychowscy policjanci pomogli starszej pani, która wracając po zmroku do domu, zgubiła się i wpadła do rowu, z którego nie była w stanie się wydostać. 73-latka trafiła pod opiekę rodziny.

27 września br., do Komisariatu Policji w Andrychowie zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że jej mama, wracając busem od znajomej, prawdopodobnie omyłkowo wysiadła na innym przystanku niż powinna i szukając drogi powrotnej do Andrychowa, wpadła do jakiegoś rowu, z którego nie może się wydostać. Starsza pani miała przy sobie telefon, dzięki któremu skontaktowała się z córką.

Dyżurny od razu nawiązał z nią kontakt. Niestety kobieta nie miała pojęcia, gdzie jest. Jedyną informacją było to, że w pobliżu słyszy szum wody i przejeżdżające samochody. Policjanci zadysponowani do poszukiwań andrychowianki, podczas penetracji drogi krajowej nr 52 użyli świetlnych i dźwiękowych sygnałów, dzięki którym kobieta, która cały czas była w kontakcie z dyżurnym, informowała, że słyszy coraz głośniejsze sygnały dźwiękowe radiowozu. W ten sposób mundurowi dotarli do Inwałdu, gdzie w rejonie remontowanego mostu, w kilkumetrowym rowie, odnaleźli kobietę. Na szczęście nie doznała ona żadnych urazów. Policjanci wyciągnęli 73-latkę z rowu, a następnie w wyniku penetracji przyległego terenu odnaleźli jej torebkę z dokumentami, która zgubiła w trakcie upadku. Mieszkanka Andrychowa, cała i zdrowa trafiła pod opiekę córki.