Zatrzymany sprawca śmiertelnego potrącenia motorowerzysty Data publikacji 29.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywne czynności śledcze policjantów z Komisariatu w Błaszek pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu doprowadziły do szybkiego ustalenia i zatrzymania 31-letniego mieszkańca powiatu jarocińskiego podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Kierując ciężarowym dafem, potrącił 54-letniego motorowerzystę i odjechał. Decyzją sądu 31-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Do wypadku doszło 25 września br. po godzinie 2.00 w miejscowości Słomków Suchy w gminie Wróblew. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, 54-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego jadący motorowerem w kierunku Błaszek został potrącony przez początkowo nieznany pojazd, którego kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Niestety mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Od samego początku nad wyjaśnieniem sprawy intensywnie pracowali policjanci z komisariatu w Błaszkach pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Sieradzu. Z udziałem technika kryminalistki szczegółowo wykonano oględziny oraz zabezpieczono dowody i ślady na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze przeglądali i analizowali zapisy monitoringów, przesłuchiwali świadków i sprawdzali każdy otrzymany sygnał. Ogromne zaangażowanie doprowadziło do szybkiego wytypowania osoby, która mogła mieć związek z tym wypadkiem. Ustalono, że jest to 31-letni mieszkaniec powiatu jarocińskiego, który kierując ciężarowym dafem, przejeżdżał w tym czasie przez miejscowość, w której doszło do tragicznego wypadku.

Mężczyzna ten został zatrzymany 27 września podczas postoju na parkingu w Siedlcach. Samochód, którym się poruszał w dniu zdarzenia, został zabezpieczony. Miał zbity prawy reflektor oraz uszkodzenia karoserii. 31-latek trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Uwzględniając wniosek Prokuratora Rejonowego w Sieradzu, sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny tymczasowy areszt. Za to przestępstwo grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)