Policjanci po służbie zatrzymali nietrzeźwego kierującego Data publikacji 29.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu w czasie wolnym od służby w miejscowości Wlonice w powiecie opatowskim zatrzymali nietrzeźwego sprawcę kolizji drogowej. Niefortunny manewr na drodze skutkujący zderzeniem się z innym pojazdem spowodował 69-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Okazało się, że miał w swoim organizmie 2 promile alkoholu. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Wczoraj (29.09.2021) w godzinach popołudniowych doszło do kolizji drogowej w miejscowości Drygulec. Jak się później okazało, 69-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, kierując skodą, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z innym samochodem osobowym, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał jednak pecha, ponieważ uderzył w auto, którym podróżowali Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego tejże komendy. Nie odnieśli oni żadnych obrażeń, a samochód, którym podróżowali, nadawał się do dalszej jazdy. Policjanci pojechali za sprawcą zdarzenia, którego zatrzymali kilka kilometrów dalej w miejscowości Wlonice. Kierowca skody był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w organizmie 69-latka. Szybka reakcja funkcjonariuszy doprowadziła do wyeliminowania z ruchu drogowego kolejnego nietrzeźwego kierowcy.

Ostrowczanin stracił już prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / kp)