Policyjna para zatrzymała pijanego kierującego Data publikacji 30.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny policjanci udowodnili, że także po służbie skutecznie reagują na łamanie prawa i zapewniają bezpieczeństwo. Dwoje funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w różnych jednostkach, a prywatnie są parą, podczas swojego wolnego czasu zatrzymało w Głoskowie (powiat piaseczyński) nietrzeźwego kierującego, który miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu.

W niedzielę (19 września) starsza posterunkowa Wiktoria Zasimuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podróżowała samochodem ze swoim narzeczonym sierżantem Marcinem Mokrzańskim z VIII Kompanii Oddziału Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Około godziny 20.00 jadąc przez miejscowość Głosków, w powiecie piaseczyńskim, policjanci zauważyli dziwnie poruszający się samochód marki Volkswagen. Pojazd najeżdżał na chodniki, pobocza i nie potrafił zachować jednego toru jazdy. Starszy posterunkowy Wiktoria Zasimuk zajechała drogę osobówce, zmuszając kierującego do zatrzymania. Policjanci podbiegli do zatrzymanego samochodu i szybko wyjęli kluczyk ze stacyjki. Kierujący oświadczył, że pił alkohol i nie ma prawa jazdy. Mężczyzna mówił bełkotliwie i była od niego wyczuwalna silna woń alkoholu.

Policjanci zadzwonili na numer alarmowy i czekali na miejscu na zmotoryzowany patrol z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Zatrzymanym kierującym okazał się 30-letni mieszkaniec gminy Opoczno w województwie łódzkim, którego badanie wykazało ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a jego samochód zabrany przez pomoc drogową. 30-latek odpowie za przestępstwo z artykułu 178a kodeksu karnego — prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności, obligatoryjnie zasądzona zostanie grzywna w wysokości minimum 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów minimum na 3 lata. Dodatkowo za brak uprawnień do kierowania policjanci mogą nałożyć mandat karny w wysokości 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do sądu.

Gratulujemy młodym policjantom takiej postawy i życzymy wielu sukcesów w dalszej służbie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)