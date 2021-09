Policjant w czasie wolnym od służby odnalazł zaginionego mężczyznę

Służba w Policji to ciągła gotowość do podjęcia działania. Kolejny raz udowadniają to szczecińscy policjanci, tym razem mundurowy z zespołu do spraw wykroczeń Komisariatu Szczecin Nad Odrą. Funkcjonariusz będąc po służbie odnalazł zaginionego 62-latka.