Pomóż policjantom w sprawie okradzionego seniora Data publikacji 30.09.2021 Inowrocławscy policjanci prowadzą postępowanie i szerokie działania, by zdemaskować złodzieja pieniędzy. Ofiarą przestępstwa padł starszy człowiek, który został podstępnie oszukany. Funkcjonariusze dysponują wizerunkiem osoby, która może mieć związek ze sprawą. Stąd prośba o pomoc w jej identyfikacji.

Przypomnijmy: Ponad tydzień temu, w środę (22.09.21) 80-letni mieszkaniec Inowrocławia najpierw odebrał telefon od rzekomego pracownika poczty, który chciał, by ten podał mu dokładny adres zamieszkania w celu prawidłowego doręczenia paczki. Po chwili zadzwoniła kolejna osoba. Tym razem podała się za policjanta i ostrzegła mężczyznę, że jest narażony na kradzież pieniędzy. By ustrzec się przed przestępstwem, senior musi wybrać pieniądze z konta, zapakować w kopertę i wrzucić do śmietnika w umówionym miejscu. 80-latek zrobił, jak mu kazano. Po upływie dwóch godzin senior miał czekać na dalsze telefoniczne instrukcje, których, rzecz jasna, się nie doczekał, a kontakt z rozmówcami się urwał.

Policjanci, którzy zajęli się sprawą, w toku prowadzonych czynności, ustalili, że związek z tym przestępstwem może mieć mężczyzna widniejący na zdjęciu. Dlatego osoby, które mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 13-15 oraz telefoniczny na specjalnie uruchomiony policyjny numer: 601 593 104.

(KWP w Bydgoszczy / kp)