Policjant na wolnym znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie

Data publikacji 30.09.2021

We wtorek po południu (28.09.2021), łomżyński kryminalny, będąc na wolnym, zauważył mężczyznę, który był mu znany z wcześniejszych zaginięć. 36-latek stał na poboczu drogi w gminie Piątnica i zatrzymywał samochody. Funkcjonariusz zainteresował się losem mężczyzny, bo wiedział, że z powodów zdrowotnych powinien być pod opieką rodziny. Kryminalny o całej sytuacji poinformował dyżurnego i zaopiekował się nim do czasu przyjazdu patrolu. Chwilę później łomżanin bezpiecznie trafił pod opiekę zaniepokojonej rodziny, która od rana szukała go "na własną rękę”.

