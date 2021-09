Szczecińscy policjanci po służbie zatrzymali kierującego pod wpływem narkotyków

Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wracając po służbie do domu, zatrzymali 29-letniego kierowcę Opla, który prowadził samochód, będąc pod wpływem środków odurzających. Podczas interwencji okazało się, że nie posiada on uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, a samochód nie miał aktualnych badań technicznych.