Arsenał pochodzący z czasów II wojny światowej w bloku mieszkalnym Data publikacji 30.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Arsenał pochodzący z czasów II wojny światowej znaleziony w mieszkaniu na os. Piastów w Krakowie oraz w jednym z domów na terenie gminy Igołomia–Wawrzeńczyce. Ewakuowano mieszkańców. Policjanci z powiatu krakowskiego pod nadzorem nowohuckiej prokuratury prowadzą postępowanie w tej sprawie.

Wczoraj jeden z krakowskich szpitali powiadomił Policję, iż ich 37-letni pacjent (aktualnie w stanie śpiączki farmakologicznej) posiada obrażenia ciała, powstałe według lekarzy, w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych. Jak ustalili policjanci, do eksplozji doszło na wałach rzecznych w jednej z miejscowości w gminie Igołomia –Wawrzeńczyce. Na miejscu policjanci zabezpieczyli pozostałości po wybuchu. Ponieważ istniało prawdopodobieństwo, że mężczyzna może posiadać w miejscu zamieszkania jeszcze inne materiały wybuchowe zapadła decyzja o przeszukaniu jego mieszkania na osiedlu Piastów w Krakowie.

Tak więc do miejsca zamieszkania 37-latka zostali skierowani policyjni pirotechnicy oraz przewodnik z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych. W pokojach, jak również na balkonie i w piwnicy policjanci natrafili na bardzo dużo różnego rodzaju niewybuchów, pochodzących z okresu II wojny światowej, stwarzających realne zagrożenie dla ludzi. W związku z tym bezzwłocznie powiadomiono wojskowych saperów, których patrol miał zabrać amunicję oraz przewieźć ją na pobliski poligon w celu zdetonowania. Z uwagi na zagrożenie wybuchem dla mieszkańców 11-piętrowego bloku policjanci podjęli decyzję o ich ewakuacji. Na miejscu pojawiło się kilkudziesięciu policjantów Oddziału Prewencji w Krakowie, policjantów z Komisariatu Policji VII w Krakowie oraz z komendy miejskiej w Krakowie, którzy zabezpieczyli teren. W czasie gdy około 60 lokatorów bloku zajęło miejsca w podstawionych przez krakowskie MPK autobusach, policjanci sprawdzali opuszczone mieszkania, czy aby nikt w nich nie pozostał. W miarę upływu czasu ewakuowani rozchodzili się do swoich rodzin lub korzystali z miejsc hotelowych zaoferowanych przez Urząd Miasta Krakowa.

Akcja zabezpieczania i wynoszenia niewybuchów przez saperów z 16. batalionu powietrznodesantowego trwała prawie przez całą noc. W mieszkaniu oraz piwnicy 37-latka znajdowała się ponad setka zapalników, kilka granatów, kilka min przeciwpiechotnych oraz około 20 pocisków artyleryjskich i moździerzowych zawierających materiał wybuchowy. Zabezpieczono także amunicję karabinową i amunicję dużego kalibru.

Około godziny 6.00, po zakończeniu prac przez żołnierzy podjęto decyzję o wpuszczeniu mieszkańców bloku do swoich mieszkań. Na miejscu nadal pracowali policyjni pirotechnicy oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie dokonujący oględzin i przesłuchujący świadków. Policjanci podczas tych czynności zabezpieczyli to, czego nie musieli zabierać saperzy tj. m.in. szereg skorup po pociskach, amunicję małego kalibru, elementy broni palnej, pistolet.

Policjanci, badając okoliczności wybuchu, do jakiego doszło na wałach rzecznych oraz posiadania niewybuchów przez 37-latka ustalili, że mężczyzna został przywieziony do szpitala przez kolegę — rówieśnika mieszkającego w miejscowości gdzie doszło do eksplozji. Wczoraj, w godzinach późnowieczornych doszło do przeszukania jego miejsca zamieszkania. Okazało się, że na strychu, w pomieszczeniach gospodarczych policjanci natrafili również na niewybuchy i części uzbrojenia z okresu II wojny światowej. Powiadomiono wojskowych saperów, a 8 osób z dwóch posesji zostało ewakuowanych. Osoby te skorzystały z gościny swoich sąsiadów lub bliskich.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krakowie - Nowej Hucie będą ustalać, w jaki sposób mężczyźni weszli w posiadanie niebezpiecznych przedmiotów. Postępowanie będzie prowadzone pod kątem posiadania broni i amunicji bez zezwolenia oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. Za te przestępstwa grozi 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)