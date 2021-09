Rekolekcje kapelanów Policji Data publikacji 30.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W czwartek 30 września br. zakończyły się kilkudniowe rekolekcje policyjnych kapelanów, które odbywały się Centrum Animacji Misyjnej w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie.

Od poniedziałku 27 września br. w Centrum Animacji Misyjnej, prowadzonym przez ojców pallotynów w Konstancinie-Jeziornie odbywały się rekolekcje kapelanów Policji. Dni skupienia zorganizowano niemal zaraz po zakończeniu XX Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego, które 26 września zgromadziły w duchowej stolicy Polski przedstawicieli naszej formacji.

Podczas konferencji ks. Roman Tkacz SAC prowadził duchowe przygotowanie duszpasterskie do nowego roku eucharystycznego, który rozpocznie się z początkiem Adwentu. W trzyletnim cyklu formacyjnym, który zaczął się w 2019 r. to już Rok III, który będzie przebiegał pod hasłem „Zaproszeni do Wieczernika”.

W Konstancinie-Jeziornie kapelanów Policji odwiedzili przedstawiciele Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego: Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP ks. płk Bogdan Radziszewski i rzecznik prasowy ordynariatu, Duszpasterz Osób Pokrzywdzonych, Ich Rodzin oraz Wspólnot Zranionych Przestępstwem ks. płk SG Zbigniew Kępa. W środę 29 września, we wspomnienie liturgiczne św. Michała Archanioła patrona polskiej Policji kapelanów odwiedził dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP podinsp. Krzysztof Musielak, który przypomniał dzieje przedwojennych służb porządku, martyrologię policjantów II Rzeczpospolitej oraz historię policyjnego duszpasterstwa, którego setny jubileusz przypadł dzień wcześniej, czyli 28 września.

(Paweł Ostaszewski Gazeta Policyjna/ zdj. autor i ks. Bogdan Zagórski)