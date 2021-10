Policyjny śmigłowiec pomaga TOPR Data publikacji 01.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj po południu punktualnie o 17.45 na lądowisku TOPR-u w Zakopanem wylądował policyjny W-3 Sokół - śmigłowiec, który na co dzień stacjonuje w bazie w Krakowie. Od dziś do końca października wraz z dwoma pilotami z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP oraz 3 lotnikami z Sekcji Lotnictwa KWP w Krakowie będzie pomagał toprowcom w działaniach ratowniczych prowadzonych w Tatrach. A to wszystko w związku z przeglądem technicznym, jaki musi przejść maszyna należąca do ratowników TOPR.

Kilka dni temu władze Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zwróciły się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o wsparcie na czas przeglądu technicznego, jaki musi przejść toprowski „Sokół”. W związku z tym przez nieco ponad 4 najbliższe tygodnie nad polską częścią Tatr można będzie zobaczyć zamiast toprowskiego - policyjny śmigłowiec. Wraz z maszyną do pomocy oddelegowanych zostało 5 policyjnych lotników – trzech pilotów oraz dwóch operatorów pokładowych, którzy będą m.in. dbali o stan techniczny śmigłowca. Policyjny „Sokół” będzie od dzisiaj brał udział w prowadzonych przez toprowców akcjach ratowniczych.

W skład załogi każdorazowo wejdzie dwóch pilotów, operator pokładowy oraz dwóch ratowników medycznych z TOPR-u. Dodatkowo na pokład można będzie zabrać do 10 osób. Policyjny "Sokół", podobnie, jak ten toprowski, wyposażony jest w dźwig pokładowy, który pozwala na wciągnięcie ratownika oraz osoby poszkodowanej na pokład. W śmigłówcu swoje miejsce znajdą również m.in.: sprzęt wspinaczkowy, nosze, defibrylator oraz inne niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przedmioty.

Akcje ratownicze realizowane w górach przy użyciu śmigłowca nie należą do najłatwiejszych. Szczególnie istotne w takich sytuacjach okazują się umiejętności pilota, który musi bardzo precyzyjne np. operować maszyną w zawisie. - Zmienne warunki pogodowe, które panują w górach oraz topografia terenu wymagają od nas podejmowania bardzo precyzyjnych działań – mówi mł. insp. pil. Marcin Marcinkowski, jeden z pilotów oddelegowanych do Zakopanego, i dodaje: - Żaden z tego typu lotów nie jest taki sam, nawet jeśli wykonujemy je jeden po drugim do tego samego miejsca. Za każdym razem musimy liczyć się z tym, że zarówno “po drodze” jak i na miesjcu zastaniemy odmienne warunki i w inny sposób będziemy musieli na nie reagować. Dlatego tak ważne jest również to, aby załoga śmigłowca była ze sobą zgrana. Z tego powodu przez pierwsze trzy dni będziemy głównie wykonywali loty ćwiczebne. Oczywiście, jeśli zajdzie taka potrzeba, ruszymy wraz z ratownikami TOPR na akcję.

Śmigłowiece w górach wysyłane są w trudno dostępne, często odległe miejsca. W przeciągu kilku, kilkunastu minut wraz z ekipą ratowniczą są w stanie dotrzeć praktycznie w każdy rejon Tatr. Dzięki nim osoby poszkodowane, które będą potrzebowały natychmiastowej pomocy medycznej, będą miały szansę dotrzeć jak najszybciej do szpitala.

To nie pierwszy raz, kiedy policyjni lotnicy wspólnie z ratownikami TOPR będą prowadzili akcje ratownicze. Policjanci współpracowali już z TOPR np. w 2013 roku, kiedy ich śmigłowiec ratowniczy przechodził remont silników oraz w 2014 roku, kiedy to uległ wypadkowi. W obu tych sytuacjach podczas akcji wykorzystywano policyjny śmigłowiec W-3 "Sokół". W Z kolei w lutym tego roku do działań ratowniczych w polskich górach używany był Black Hawk. Wówczas to uratowani zostali: turystka, która złamała nogę na górskim szlaku oraz turysta porwany przez lawinę (więcej informacji na ten temat w linkach poniżej).

PZL W-3 „SOKÓŁ” to średni śmigłowiec wielozadaniowy polskiej konstrukcji. Maszyny te sprawdzają się w lotach transportowych, patrolowych, ratowniczych, desantowych i poszukiwawczych. Aktualnie lotnictwo Policji eksploatuje dwie maszyny tego typu stacjonujące w Krakowie i w Szczecinie. PZL W-3 „Sokół” są używane od 2001 r. Maksymalna prędkość, jaką mogą te maszyny rozwinąć wynosi 255 km/h, maksymalna wysokość na jaką mogą się wznieść to 5100m, a zasięg – 690km. Do tej pory wyprodukowano około 180 śmigłowców Sokół.

